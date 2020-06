Oltre mille persone alle Zattere: no grandi navi, no inceneritore a Marghera

VENEZIA - Uno striscione lungo 300 metri che abbraccia parte della Fondamenta delle Zattere a Venezia per dire no al modello di sviluppo economico basato sulla speculazione che, dopo la Pausa forzata da Covid-19 starebbe riprendendo con il via libera al progetto del termovalorizzatore di Veritas, la società che cura la gestione del Ciclo dei rifiuti sul territorio e della Controllata Ecoprogetto.



Oltre un migliaio di persone di tutte le età e di tutte le estrazioni si sono date appuntamento oggi pomeriggio a Venezia, con il coordinamento del Comitato No grandi navi, che ha chiamato a raccolta tutte le associazioni, comitati, centri sociali del territorio per organizzare una grande ma pacifica protesta. “No all’inceneritore -hanno detto - che trasformerà Marghera nella pattumiera del Veneto secondo il disegno dei potentati economici che sostengono la giunta regionale e con l’appoggio dell’amministrazione comunale di Venezia".

Ultimo aggiornamento: 18:51

