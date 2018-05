di Vittorino Compagno

CAMPOLONGO MAGGIORE - È lei, lala mamma delle mamme 2018. Durante la sua lunga attività ha fatto nascere oltre 13mila bambini, quasi tutti in casa. Dopo essere andata in pensione, ha assistito nelle sale parto degli ospedali di Piove di Sacco e di Dolo ad altre 2mila nascite. Tuttora accompagna molte mamme durante tutto il loro percorso di gravidanza e poi le assiste in ospedale durante il parto. Laassicurano che nessuno come lei sa trasmettere così tanta sicurezza e tranquillità. I medici la conoscono, la stimano e la fanno entrare in sala parto al loro fianco.