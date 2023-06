Eraclea, non era mafia: Luciano Donadio condannato a 26 anni solo per associazione a delinquere

MESTRE - Luciano Donadio, al processo per infiltrazioni mafiose a Eraclea, questa mattina (lunedì 5 giugno), in aula bunker a Mestre è stato condannato a 26 anni e 3 mesi. Ma la condanna non è per mafia. Donadio è stato condannato a 26 anni e 3 mesi per associazione a delinquere. L'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso è stata riqualificata in associazione a delinquere semplice, solo in alcuni episodi aggravata da metodo mafioso. Luciano Donadio, è originario di Casal di Principe, il paesino di 20 mila anime della Campania che è diventato famoso in tutto il mondo con il libro Gomorra di Saviano il quale ha raccontato le gesta del cosiddetto "clan dei casalesi". Il collegio presieduto da Stefano Manduzio ha emesso condanne più basse rispetto a quanto chiesto dall'accusa. Il principale imputato, Luciano Donadio, ritenuto un terminale dei Casalesi nella località balneare veneziana, è stato condannato, in pratica, senza l'aggravante del 416 bis.

Assolto Mirco Mestre, ex sindaco di Eraclea arrestato per voto di scambio politico-mafioso per le elezioni vinte: l'assoluzione arriva perchè il fatto non sussiste.