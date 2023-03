Alza in volo il suo drone e rintraccia cani e gatti: «È diventato il mio lavoro»

MIRANO (VENEZIA) - S.O.S animali smarriti, ci pensa il drone. Con questa idea innovativa Nicolò Simioni ha intrapreso un'avventura imprenditoriale che gli ha letteralmente cambiato la vita. Trent'anni, originario di Campodarsego e residente a Vetrego di Mirano, nel Veneziano, Nicolò, ex guardia giurata, ha fondato nel 2022 AGS Agenzia Gruppo Salva Animali, prima agenzia in Italia specializzata nella ricerca di animali smarriti o sottratti attraverso l'utilizzo dei droni.



«È nato tutto grazie alla mia passione per i droni» racconta Nicolò. «Tutto è cominciato tra febbraio e marzo dell'anno scorso, dopo aver letto dello smarrimento di un cagnolino su Facebook. Ho pensato di alzare il drone per vedere se potevo individuarlo. Dopo poco mi sono imbattuto nel cagnolino e ho comunicato con un post che lo avevo ritrovato. I proprietari avevano coinvolto l'associazione Sos Zampe di Difficoltà. Da quel momento, l'associazione ha richiesto il mio intervento ogni volta che c'era una situazione di emergenza con un animale smarrito. Il passa parola ha poi fatto il resto».



BOOM DI CHIAMATE

Nel giro di due mesi Nicolò ha iniziato a ricevere dalle 2 alle 3 chiamate al giorno da tutta Italia. «All'inizio potevo realizzare gli interventi solo dopo il lavoro - spiega - ma era diventato troppo impegnativo e con l'appoggio di mia moglie, ho preso la decisione di lasciare la professione che avevo e di aprire la prima agenzia in Italia di ricerca e soccorso di animali con il drone».

Dopo un solo anno di attività i primi numeri parlano chiaro: su 10 cani ben 7 sono riportati a casa. Grazie anche a una precisa metodologia. «Quando arriva la chiamata si fa un primo studio del territorio per capire dove si è perso l'animale e quanta strada potrebbe aver fatto; poi si ricavano alcuni dettagli sull'animale come ad esempio il carattere, l'età. A quel punto si traccoa un ipotetico cerchio sulla cartina e si alza il drone».

Peraltro la ricerca non è relativa solo ai cani ma anche ai mici. «Per il ritrovamento dei gatti ho pensato di installare nel drone un particolare suono di richiamo. Una volta in volo, il drone dallo speaker emette il suono e l'animale si avvicina. Al primo intervento in 7 minuti abbiamo ritrovato il gatto dopo una settimana dalla scomparsa» commenta Nicolò. L'attività di AGS è arrivata anche ad interessare la Protezione Civile di Mirano. «Dopo aver acquistato un nuovo drone con delle tecnologie termiche che permettono di individuare gli animali anche di notte, la Protezione Civile mi ha contattato chiedendomi di collaborare con loro. Dovrò fare il corso per entrare nella squadra ma si sono mostrati, fin da subito, molto interessati alla mia collaborazione soprattutto in caso di terremoti o alluvioni, in quanto il drone termico è in grado di rilevare il corpo umano da 120metri di altezza». AGS collabora a stretto contatto anche con la nota associazione romana Cani Smarriti e Trovati di Chiara Fedele, che ha creato il primo data base degli animali scomparsi. «E noi abbiamo realizzato la prima ricerca e soccorso con il drone così, abbiamo stretto una collaborazione che offre un servizio ampio ed efficace - conclude Nicolò - allargando il raggio d'azione anche ai furti di animali. Il mercato della rivendita di animali rubati, purtroppo, è più grande di quanto si pensi».