Il nuovo coach Spahija: «La Reyer ha talento da vendere»

«La situazione è complicata, da qui in avanti ogni partita sarà una finale, ma l'attuale classifica non rispecchia le reali potenzialità della squadra». Ha le idee chiare Neven Spahija, nuovo capo allenatore dell'Umana Reyer che giovedì ha condotto il suo primo allenamento e domenica al Taliercio (ore 17.30) siederà in panchina per il debutto in orogranata contro la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Archiviata l'era De Raffaele, esonerato domenica scorsa dopo il ko con Brindisi, il 60enne croato di Sebenico è chiamato a tirar fuori dalle sabbie mobili una Venezia che, nella prima parte di stagione, ha raccolto più sconfitte (17) che vittorie (15) mettendo in bilico tanto il cammino in campionato verso i playoff quanto quello in Eurocup verso la seconda fase.



IL PRESIDENTE CASARIN





«A coach Spahija e a noi faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione» la stringata introduzione del presidente Federico Casarin ieri al Taliercio nella presentazione del nuovo timoniere, una frase «minimalista» che però sintetizza bene la delicatezza del momento. Un concetto che lo stesso Spahija ha ben chiaro.

«La situazione è difficile ma ho l'esperienza per gestirla e mi sono trovato in situazioni analoghe in passato. Ho parlato con i ragazzi questa mattina (ieri 10 febbraio, ndr) e non posso capire ora al 100% qual è la condizione mentale della squadra, mi serve un po' di tempo. Quello che però ho detto ai giocatori è che il loro talento non è testimoniato dagli attuali risultati. La Reyer ha perso diverse partite nei possessi decisivi, dovremo investigarne le cause, ma sono sicuro che il talento del gruppo è maggiore di quello espresso finora», la certezza del croato il cui contratto dovrebbe essere fino all'estate 2024 con possibile uscita da entrambe le parti il prossimo giugno (sulla questione Casarin non ha però fornito indicazioni).



IL COACH



Che Reyer dovranno attendersi i tifosi sotto la gestione Spahija?

«Mi piace giocare in difesa, controllare i rimbalzi. Poi nella metà campo offensiva abbiamo il talento per esprimerci molto bene. Nelle ultime gare questa squadra ha subito una media di 80 punti, troppi e per questo dobbiamo lavorare molto sull'aspetto difensivo». Dell'attuale roster l'ex tecnico di Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, Valencia e Croazia (solo per citare alcuni nomi) ha già lavorato l'anno scorso con Jayson Granger a Baskonia, guidata anche in Eurolega, e il play uruguaiano può essere un importante punto di riferimento.

«Jayson mi piace perché dà tutto, è molto emotivo specie quando le cose non vanno bene e vorrebbe sempre fare di più» sottolinea il croato senza avventurarsi in giudizi sul battibecco pubblico che il giocatore ha avuto domenica scorsa con De Raffaele e che, stando ai sussurri, indicherebbe come nello spogliatoio le cose non girassero a meraviglia.

Contro Pesaro del connazionale Jasmin Repesa (proprio l'ultimo tecnico che Spahija affrontò nella sua unica esperienza italiana a Roseto nel 2004-2005 perdendo i quarti playoff contro la Climamio Bologna) la Reyer non potrà ancora contare sulla nuova guardia Kendrick Ray, arrivato per sostituire Allerik Freeman. L'ex Igokea si sta allenando con la squadra ma le lungaggini per ottenere il visto per lasciare la Bosnia e quelle per le visite mediche di rito in Italia non hanno permesso di tesserarlo in tempo. E coi marchigiani dovrebbe mancare anche Jeff Brooks per un guaio muscolare accusato contro Lietkabelis.



Al termine della regular season mancano 12 partite e l'obiettivo devono essere i playoff (in Eurocup ne restano quattro per centrare la miglior posizione possibile in vista della gara a eliminazione secca). «Con Pesaro giochiamo già la quarta del ritorno, la priorità adesso è avere il senso di urgenza nel capire che ci troviamo in una situazione di emergenza e ogni partita per noi deve essere quella decisiva. Dobbiamo invertire la rotta da subito».