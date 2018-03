Con la neve scivoloni e insidie sui gradini in vetro di Calatrava

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Come previsto da giorni dall', ieri la neve è arrivata di buon mattino ed è caduta fino al tramonto. In poco tempo calli, ponti e campi erano quasi tutti percorribili senza pericolo. Tutti meno quello di, che essendo con i gradini in vetro, è stato attraversato con molta prudenza. E gli scivoloni non sono mancati.Il Comune, con Protezione Civile e Veritas ha lavorato sodo: 300 uomini in campo a spargere sale e a spalare la neve per creare percorsi sicuri. Complessivamente sono state 400 le tonnellate di sale sparse sulle strade tra Venezia, isole e terraferma. Solo a piazzale Roma ne è stata sparsa una tonnellata, due e mezza a Lido e Pellestrina, 1,7 a Sant'Erasmo. Martedì erano state sparse 24 tonnellate di sale e altre 22 ieri con lo scopo di prevenire le gelate, anche perché la temperatura non è mai andata oltre lo zero. In piazza San Marco sono stati utilizzati anche dei mini spazzaneve a mano che hanno aperto dei sentieri sicuri.