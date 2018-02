«Non porto via rifiuti ingombranti» Netturbino minacciato col coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Si rifiuta di portar via dele viene minacciato con un. È successo venerdì 9 febbraio nei pressi delin centro storico, a Venezia. Protagonisti une un residente della zona. Sul posto, intorno alle 10, sono intervenuti gli uomini delle volanti.L’operatore ecologico ha raccontato di essere statocon unda un residente poiché si era rifiutato di ritirare del materiale di notevoli dimensioni. Come da disposizione dell’azienda per la quale lavora non poteva raccogliere oggetti consideratiperché di dimensioni elevate ma a nulla sono valse le giustificazioni, infatti l’uomo ha minacciato l’operaio con un grosso coltello da cucina. Solo il buon senso della vittima nell’assecondarlo ha fatto sì che non vi fossero conseguenze peggiori. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata.