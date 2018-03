di Marco Corazza

Nessuna tregua per i soccorritori sempre più impegnati in. Un altro incidente si è verificato una manciata di minuti prima dellenel tratto compreso tra gli svincoli di, in direzione di Trieste, ancora una volta inCoinvolte due autovetture, una delle quali èin mezzo alla carreggiata. Subito è stato riattivata la task force dei soccorsi, giunti dacon i Vigili del fuoco e i sanitari dele da Mestre con una autogru dei Pompieri, oltre alla pattuglia della Polizia stradale e agli ausiliari del traffico di Autovie Venete.per permettere ai soccorritori di intervenire. Istituita l'a Noventa. "L'auto ha carambolato più volte su se stessa" hanno riferito alcuni testimoni. I sanitari hanno trasferito due persone in ospedale.Le loro condizioni non sarebbero gravi. Intanto in A4 è andato in scena il solito copione con le lunghe code di autoveicoli. In due giorni il tratto della A4 che attraversa ilè rimasto chiuso già 5 volte.