© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Venezia piange, morto questa mattina, 14 luglio, all'ospedale all'Angelo di Mestre. Laroni fu un politico socialista,, ex parlamentare europeo. Nereo Laroni era nato a Venezia il 2 settembre 1942, ricoverato 15 giorni fa in ospedale per un delicato intervento cardiochirurgico, è spirato a causa di complicanze.