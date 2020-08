La porta si chiude e il neonato resta solo in casa: i pompieri si arrampicano fino al terzo piano

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - La porta si chiude con il figlio di 6 mesi solo all'interno dell'appartamento. Brutta disavventura oggi pomeriggio per una famiglia italiana in vacanza a Bibione. Poco dopo le 14 la mamma del piccolo è uscita un attimo dall'appartamento al 3 piano di un condominio in via dello Zodiaco. In quel momento la porta si è chiusa, di fatto lasciando il figlio di 6 mesi da solo all'interno. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Lignano, arrivati con una autoscala. I soccorritori sono riusciti a salire nell'appartamento, verificare che il piccolino stesse bene e aprire la porta, permettendo alla mamma di riabbracciare il figlioletto che di fatto non si è accorto di nulla. Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA