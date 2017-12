Neonata tra i rifiuti, mail ai presidi: â€‹«Segnalate gravidanze sospette»

MUSILE DI PIAVE - Fibrillazione tra idelletoscane per unanella quale si chiede loro dida parte delle. A rivelare la vicenda è il quotidiano "La Repubblica", ricostruendo che l'invito inviato con unada parte dell'ufficio scolastico regionale è da ricondurre ad un'in seguito al ritrovamento del corpicino di una neonata senza vita, in un sacchetto, in una discarica di Musile di Piave lo scorso 4 novembre Le indagini avrebbero condotto a simili richieste a diversi soggetti, tra cui l'ufficio regionale scolastico della Toscana, chiedendo se nelle scuole di competenza «si siano verificato, da parte di studentesse, casi di abbandoni o assenze di rilievo o altre situazioni (interventi, ricoveri, ecc) che possano aver indotto a ritenere trattarsi di gravidanze (magari celate) nel primo caso oppure postumi da parto nel secondo». Alla sorpresa manifestata da alcuni presidi di fronte a tale richiesta l'ufficio scolastico regionale, confermando la riservatezza della comunicazione, ha spiegato che «non c'era alcuna volontà di raccogliere informazioni sulla vita delle studentesse». Anche dal Miur sarebbe emersa preoccupazione per la diffusione di circolari riservate, ma anche disappunto per le modalità ed il linguaggio usato nella richiesta.