DOLO - Mattinata di paura in centro a Dolo per una tentata rapina al negozio di calzature “Do Mori” di via Matteotti. Un giovane si è presentato puntando una pistola e chiedendo l’incasso, ma il sangue freddo della commessa, pur terrorizzata, lo ha fatto fuggire.



COLPO A VUOTO

Il negozio di via Matteotti ha due ingressi, uno nella galleria che conduce verso piazza Colombo e l’altro lungo la regionale 11. Il titolare Stefano Cacco, che ha sporto denuncia ai carabinieri, racconta: «Erano le nove e un quarto, il negozio era aperto da poco, quando è entrato quel ragazzo, molto giovane, ha estratto una pistola e si è rivolto alla commessa con tono deciso e cattivo dicendole “dammi tutti i soldi che sono in cassa o ti sparo”». Una minaccia che, assieme all’espressione del volto e alla determinazione manifestata da quel giovane, devono aver fatto balzare il cuore in gola alla commessa. «Per fortuna proprio nei giorni scorsi – riprende Cacco – avevo parlato casualmente con i dipendenti di come comportarsi nell’eventualità di una rapina dopo quanto accaduto un mese fa al Lidl di Spinea che si trova vicino ad un altro nostro negozio».

E così la commessa, pur in preda al panico, è riuscita a far presente che le telecamere stavano riprendendo quanto stava accadendo e che le forze dell’ordine sarebbero arrivate da lì a poco. «Il ragazzo allora ha iniziato ad imprecare ed è uscito dal negozio in velocità, stavolta dalla porta che dà sulla via principale e si è dileguato - racconta il titolare -. Se era una pistola vera o un giocattolo? In quei momenti è difficile capirlo, e l’arma poteva essere finta. Comunque dal comportamento del ragazzo si può intuire che fosse uno sprovveduto anche perché quando abbiamo aperto il negozio il fondo cassa era minimo, in quanto non teniamo mai più di 200-300 euro in contanti. Ma i carabinieri mi hanno detto che le rapine sono in aumento negli ultimi tempi».

Preoccupazione per l’episodio da parte del sindaco Gianluigi Naletto. «Quanto accaduto nel negozio di calzature di via Matteotti non è tollerabile - commenta il primo cittadino -. In questi anni, grazie all’impegno delle forze dell’ordine, la situazione è sempre stata complessivamente tranquilla ma episodi come questo ci dicono che non bisogna mai abbassare la guardia. Tutti insieme, ciascuno per le proprio competenze, dobbiamo fare di più. Proprio per questo ho immediatamente convocato per venerdì (oggi per chi legge, ndr.) un vertice urgente per la sicurezza con categorie economiche e forze dell’ordine. Non permetteremo che questo gravissimo fatto sia l’avvio di una stagione di pericoli e paure».