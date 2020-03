Non sarà sciolta per mafia l'amministrazione comunale di Eraclea

ERACLEA - Non ci sarà lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Eraclea per infiltrazioni mafiose. Lo ha stabilito il minsitro dell'Interno Luciana Lamorgese con un decreto che chiude l'iter avviato mesi fa in seguito all'inchiesta sulle gesta del clan camorristico Donadio nella località veneziana. Per il ministro sarebbero insussistenti gli elementi sul presunto condizionamento della politica locale da parte del clan. © RIPRODUZIONE RISERVATA