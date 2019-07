di Monica Andolfatto

JESOLO -Una spartizione decisa a tavolino? Difficile stabilirlo. Certo che a leggere le carte delle, questa combine pare tutt'altro che campata in aria. Ma una conferma indiscutibile c'è. Il litorale veneto, ai confini con il Friuli, fa gola alla criminalità organizzata. E non da ora. L'operazione della Dda di Torino, cui è stato trasmesso il fascicolo aperto dalla Dda lagunare, che ha svelato l'infiltrazione della cosca calabrese dei Bonavota nella gestione del Golf Club di Jesolo non fa altro che confermare come e quanto il veneziano sia stato, sia e stia diventando terreno di conquista delle mafie. La diffusione della notizia, all'indomani della duegiorni di audizioni, prima a Verona poi a Venezia, della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Nicola Morra, ha rilanciato l'allarme e soprattutto ha messo nuovamente in guardia sulla possibile sottovalutazione o addirittura rimozione del problema.