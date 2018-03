Navi da crociera: Carnival Horizon, battesimo e partenza per Barcellona

di E.B.

TRIESTE - E' stata presentata oggi nello stabilimento di Monfalcone "", destinata a Carnival Cruise Line, brand di punta di Carnival Corporation, primo operatore al mondo del settore crocieristico. "Carnival Horizon", gemella di "Carnival Vista", è stata, ha una stazza lorda di, èe potrà ospitare a bordo oltre 6400 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 81 navi da crociera (di cui 58 dal 2002), 64 delle quali per i diversi brand di Carnival, mentresono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo, di cui 10 per società armatrici del gruppo statunitense. La nave salpa oggi da Monfalconedove il 2 aprile prossimo comincerà laAlla cerimonia, Fincantieri era rappresentata dal presidente Giampiero Massolo e l'che ha lanciato la proposta di gemellare le città italiane in cui il gruppo è presente con i propri cantieri nell'ottica del confronto e della collaborazione sulla formazione dei giovani e per unire le forze e le risorse «anzichè sovrapporle» e facilitare gli spostamenti di risorse umane tra le varie città. Bono ha parlato dei prossimi dieci anni indicando un «eccezzionale carico di lavoro che impone lungimiranza» e da qui la necessità di collaborare. «Nei prossimi cinque anni - ha detto -Le unità della classe “Vista” rappresentano un nuovo punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale per il lay-out innovativo, le elevatissime performance e l’alta qualità di soluzioni tecniche d’avanguardia. Gli allestimenti degli interni sono caratterizzati da un elevatissimo livello di comfort, proponendo una, tra cui un cinema IMAX 3D, una birreria con produzione artigianale di birra a bordo, ristoranti oltre che teatri, negozi e centri benessere. Una delle novità è rappresentata dall’Havana, un’area a tema, ristretta ed esclusiva, composta da cabine private,, a cui potranno accedere, durante il giorno, solamente i passeggeri che alloggiano in questa zona.