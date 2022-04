MARGHERA - Due navi da crociera bloccate da 24 ore a Porto a Marghera. Dovevano salpare ieri, sabato 23 aprile, ma sono ancora lì attraccate con vista su gru e container. «E pensare che questa mattina dovevamo svegliarci a Cattaro, una cittadina meravigliosa del Montenegro, per poi salpare per Mykonos. Invece siamo tutti infreddoliti qui a guardare i contanier di Porto Marghera» racconta un passeggero della Sinfonia - la nave di Msc Crociere con 1.200 passeggeri a bordo - che pensava di goversi una meravigliosa crociera di una settimana tra i mari e le isole di Montenegro e Grecia assieme a tre amici.

La nave sarebbe dovuta salpare ieri pomeriggio alle 16.30 e invece è ancora lì. La Capitaneria di Porto di Venezia conferma che le due navi da crociera sono attraccate a Porto Marghera, sono in sicurezza e in attesa di salpare. Quando? per ora non si sa. «Prima ci hanno detto che avevano avuto problemi tecnici, poi abbiamo sentito che questa notte la nave si è mossa, ma poi siamo tornati qui a Porto Marghera. Abbiamo poche informazioni, ora ci hanno detto che forse partiremo oggi pomeriggio». Ma intanto più di 24 ore della vacanza di sette giorni tra i mari l'hanno trascorsa a Porto Marghera.