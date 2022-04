CHIOGGIA (VENEZIA) - Con tutta probabilità la Valeri Vasiliev, ferma da sabato in porto in attesa di imbarcare merce destinata in Russia, sarà l'ultima nave battente il tricolore bianco, blu e rosso a salpare da Chioggia per quella destinazione. Il carico consiste in 120 container stipati di elementi d'arredamento di produzione italiana. Le operazioni di imbarco sono già in corso e termineranno giovedì. Il mercantile partirà prima di sabato 16 aprile. Cioè, con un sufficiente anticipo rispetto all'entrata in vigore delle sanzioni adottate dall'Unione Europea che vietano tassativamente l'esportazione di prodotti lavorati verso i porti russi. Lo ha confermato il comandante della Capitaneria Dario Riccobene.

I CONTROLLI

Com'è noto, il mercantile era approdato alle banchine di Val da Rio sabato scorso. In seguito erano stati avviati i controlli doganali di routine. Lì per lì, benché non fosse stato adottato ufficialmente alcun provvedimento di blocco, i portuali avevano immediatamente temuto di non poter procedere all'imbarco del carico a causa della ridda di notizie susseguitesi nel corso delle ultime ore, nel merito dalla situazione. Era pure corsa voce che, nel caso in cui fosse risultato impossibile dar corso allo stivaggio dei contenitori a bordo della Valeri Vasiliev, la merce sarebbe potuta essere trasportata, via terra, a Ravenna, dove un altro mercantile russo approdato nei giorni scorsi (sicuramente autorizzato a salpare) sarebbe stato prontamente disponibile. La partenza della Valeri Vasiliev coincide con la sospensione dei traffici con la Russia e l'Ucraina, piuttosto floridi anni addietro per i materiali ferrosi e i fertilizzanti alla rinfusa, ma poi gradualmente ridotti a causa dell'interramento dei canali lagunari navigabili. Grazie all'avvenuto ripristino dei fondali, gli operatori internazionali basati a Chioggia confidavano di poter recuperare almeno in parte la vecchia clientela e di pervenire a nuovi rapporti commerciali con partner affidabili. Infatti le maestranze, dal canto loro, fino ad un paio di mesi fa guardavano con fiducia alla ripresa dei traffici, dopo il Covid. Invece le sanzioni Ue e le ritorsioni russe hanno raggelato le loro speranze. Tutti temono, fra l'altro, che il divieto di spedire in Russia le merci lavorate e l'impossibilità di commerciare con l'Ucraina, i cui porti principali sono tenuti sotto tiro dalla flotta di Putin, scatenino una sorta di effetto domino fortemente negativo.

I PASSAGGI

Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, intervenuto ieri ad un convegno tenutosi a Chioggia (dedicato al mare come risorsa culturale, economica, scientifica e come opportunità di sviluppo sostenibile), dopo aver descritto le sinergie in atto ed i progetti finalizzati alla valorizzare dello scalo clodiense, ha confermato che la crisi è tangibile. Nel breve termine, la sola novità positiva per il porto sarà il ritorno delle navi da crociera. Di Blasio prevede una quindicina di passaggi entro l'estate. Purtroppo però, com'è facilmente immaginabile, le navi turistiche non produrranno alcuna occasione di lavoro per il personale di banchina addetto alle movimentazioni, il cui impiego dipende quasi esclusivamente dai traffici mercantili. «Preso atto della situazione ha detto dobbiamo guardare avanti predisponendo tutto il possibile in vista della ripresa».Di Blasio guarda con fiducia all'istituzione delle Zone logistiche semplificate (Zls), aree in cui sono previsti particolari agevolazioni e incentivi a favore delle aziende insediate o che decidono di insediarsi. A suo avviso, grazie alle Zls, le attività potrebbero nascere o potenziarsi compartecipando alla ricerca della clientela. Comunque sia, per gli effetti benefici, sarà giocoforza attendere ancora a lungo. Come minimo, fino a quando cesserà la guerra.