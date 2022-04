CHIOGGIA - È ferma da sabato, al porto di Chioggia, e non sa se e quando potrà ripartire.

La grande motonave russa Valeri Vasiliev è in attesa di imbarcare 120 container pieni di elementi d’arredamento destinati alla Russia. E i lavoratori portuali si domandano se quest’oggi potranno o meno procedere al carico nella stiva.

Il mercantile, battente il tricolore bianco, blu e rosso, è in banchina. L’incertezza è dovuta alla progressiva entrata in vigore tutte le sanzioni decise dall’Unione europea contro Mosca. A quanto pare, stando a quanto si diveva ieri, il chiarimento dovrebbe arrivare nelle prime ore di quest’oggi. Il portavoce degli spedizionieri marittimi internazionali Tommaso Sitran ha nel frattempo dichiarato che, stando ad alcune comunicazioni ufficiose, le unità russe potranno continuare ad attraccare, imbarcare e sbarcare fino al giorno 16. In tal caso, le operazioni dovrebbero aver corso senza alcuna perdita di tempo. «Manca tuttavia l’ufficialità», ha voluto puntualizzare.

Nessuno, a ieri, è stato in grado di comunicare come procedere e ai portuali non è giunta alcune comunicazione ufficiale: di qui la situazione paradossale di stallo, con le maestranze che non possono caricare e l’equipaggio russo in attesa sulla nave. E anche l’Autorità portuale di Venezia e Chioggia ieri è rimasta in attesa.

Lo stesso Sitran si è detto preoccupatissimo riguardo la situazione, nel suo complesso. «Per quanto riguarda il caso specifico - ha commentato – posso solamente sperare che tutto si risolva e che l’azienda italiana produttrice degli arredamenti già pervenuti in banchina, non finisca per ritrovarsi con la merce invenduta». Il cauto ottimismo di Sitran nel merito dell’imminente partenza della merce collide nettamente, però, con le voci ricorrenti sui moli. Le maestranze locali, già penalizzate dal covid e dai lavori che hanno comportato il divieto d’accesso al porto per i trasporti eccezionali, temono infatti di finire nuovamente in cassa integrazione a causa della guerra. Oppure, in alternativa, d’essere costrette al pendolarismo con Marghera. Oltre che dell’inevitabile blocco delle spedizioni di prodotti lavorati verso la Russia, il porto sarebbe giocoforza destinato a risentire pure della paralisi dell’importazione di materiali ferrosi provenienti da entrambi i Paesi in guerra.

Dalla Russia non ne arriveranno più a causa dell’embargo; dall’Ucraina, invece, nessun cargo può prendere il largo perché verrebbe immediatamente preso a cannonate dalle navi da guerra nemiche, incrocianti a poche miglia di distanza da Odessa. Blocco totale anche per i cereali. «Il porto di Chioggia – rammenta Giuliano Godino, anch’egli spedizioniere, già parlamentare relatore della Legge sulla portualità attualmente in vigore - sin dai tempi dell’Unione Sovietica, è sempre stato tra i principali scali di riferimento per i rottami di ferro provenienti dal Mar Nero; destinatarie, le aziende lombarde specializzate nella produzione di lamiere, tondino ed altri elementi metallici per l’edilizia. Oltre ad essere penalizzato dal blocco delle importazioni – prosegue l’operatore internazionale - il porto clodiense risentirà giocoforza anche di una prevedibile, forte contrazione delle esportazioni conseguente alle difficoltà in cui versano le aziende del settore metallurgico. Prive della materia prima d’origine russa ed ucraina non hanno infatti ancora trovato fornitori alternativi». Tutti danno infine per scontato che sullo scalo clodiense peserà anche l’embargo all’esportazione di fertilizzanti imposto da Putin a titolo di ritorsione contro le sanzioni Ue. Il porto di Val da Rio è preferito da numerosi operatori proprio perché specializzato e fortemente concorrenziale nel settore dei materiali alla rinfusa, da distribuire capillarmente in Val Padana.