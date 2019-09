Ruba alla "Nave de vero" e fugge in Smart contromano: inseguimento da Far West, bloccata a Oriago

MARGHERA - Una donna ha compiuto un furto all'interno del centro commerciale "Nave de vero", a Marghera, ed era stata bloccata dal personale addetto alla sicurezza. Ma è scappata e ha ingaggiato un folle inseguimento in auto con una volante della Polizia, per sfuggire alla probabile denuncia. La donna, in stato di ebbrezza, si è allontanata a bordo di una Smart nel momento in cui stavano arrivando i poliziotti, e a forte velocità ha percorso numerose strade, anche in senso contrario di marcia, mettendo a rischio l'incolumità di passanti e automobilisti. Alla fine è stata raggiunta e bloccata dagli agenti, ad Oriago ( Venezia). È stata portata in questura, e nella perquisizione le è stata trovata nella borsa la refurtiva. La donna, una 41enne italiana, è stata tratta in arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciata per lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. Il Tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza per il prosieguo del processo.

