Nave Covid Free: vaccinati i 200 marinai della Rotterdam. Salperà in direzione Caraibi. Seconda dose a Trieste

VENEZIA - Ben 200 marinai provenienti da ogni angolo del mondo si sono vaccinati contro il Covid al Pala Expo di Marghera (Venezia). Sono 189 uomini e 11 donne, tutti prevalentemente sotto i trent'anni. Compongono l'intero equipaggio della Rotterdam, la nave ora Covid free costruita nel cantiere di Fincantieri di Marghera, che salperà dal porto di Venezia tra una settimana esatta, sabato 31 luglio. Destinazione, tra le tante, i Caraibi.

I marittimi provengono da Filippine, Stati uniti, Sudafrica, Indonesia, Inghilterra, Olanda, Panama, Belgio, Romania, Croazia, Serbia, Polonia, Turchia, Irlanda. Accompagnati con un pullman dal loro armatore, dopo il controllo della temperatura e l'igienizzazione delle mani hanno raggiunto in fila indiana l'ala del Pala Expo a loro dedicata, reggendo il passaporto e l'elmetto. Una interprete ha fornito istruzioni in lingua per quanto riguarda le procedure di vaccinazione e la tipologia di vaccino somministrato. Dopo l'anamnesi del medico vaccinatore, nel giro di un'ora hanno ricevuto nei due ambulatori momentaneamente riservati la loro prima dose di Moderna. Poi l'attesa dei 15 minuti per le eventuali reazioni avverse, la consegna del certificato vaccinale e di nuovo in fila indiana verso l'uscita. Al prossimo scalo, a Trieste, riceveranno la seconda dose del vaccino.