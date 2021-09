Nave cargo in blackout nel canale di Malamocco: fermata dalla Capitaneria per irregolarità delle misure di sicurezza

VENEZIA - A seguito di un'ispezione effettuata da personale della Capitaneria di porto di Venezia, Nucleo Port State Control (Psc), specializzato nelle verifiche attinenti la sicurezza delle navi mercantili italiane ed estere, la nave di tipo "bulk carrier" Behcet C, battente bandiera di Panama, è stata «detenuta», vale a dire fermata amministrativamente. Ieri mattina, 29 settembre, la nave si era resa protagonista di un black-out in manovra, durante la navigazione nel canale di Malamocco, in direzione Porto Marghera, senza conseguenze per la sicurezza della navigazione e dei traffici, grazie alla pronta azione dei servizi tecnico portuali (piloti del porto di Venezia e servizio di rimorchio).

L'atto di fermo è stato la conseguenza degli esiti dell'attività ispettiva svoltasi lungo l'intero arco della giornata di oggi, 30 settembre, nel corso della quale sono state rilevate gravi non conformità sulla tabella di armamento (ossia la composizione dell'equipaggio), sull'efficienza dei mezzi di salvataggio e degli ausili alla sicurezza della navigazione. La nave potrà riprendere il viaggio verso la prossima destinazione pianificata, che risulta essere Istanbul, solo dopo che lo stato di bandiera avrà condotto apposite verifiche circa le condizioni di sicurezza, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti, e dopo che il Nucleo Psc avrà re-ispezionato la nave, riscontrando l'avvenuta rettifica delle non conformità.