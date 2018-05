Nave in avaria, Marella Discovery 2 â€‹è ripartita: «Nessun inquinamento»

LEGGI ANCHE

VENEZIA - È ripartita nel primo pomeriggio da Venezia la nave da crociera Marella Discovery 2, che ieri aveva subito un'avaria nel Canale della Giudecca, allarmando la popolazione . Lo riferisce la Capitaneria di Porto veneziana, precisando che glicompiuti dall'ente di classifica tedesco "Dnv.gl", assieme a ispezioni a bordo condotte da proprio personale, tese a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza della nave, hanno accertato che i certificati di bordo sono validi.Per la Capitaneria di Porto l'evento è imprevedibile e «ha comunque dimostrato la piena efficacia dei dispositivi previsti per affrontare tali evenienze». Dai primi riscontri è emerso che, in seguito al quale si sono attivati i sistemi di emergenza. La nave, per motivi precauzionali, è stata riportata all'ormeggio con un terzo rimorchiatore oltre ai due ai quali era già trainata.Dalla ricostruzione della dinamica - precisa la Capitaneria - è emerso che «tutto il dispositivo di sicurezza della nave e quello dei servizi portuali hanno garantito in ogni istante la gestione in piena sicurezza dell'evento, ed escluso ogni rischio per la navigazione», e l'episodio « non ha prodotto alcun danno a cose e persone né forme di inquinamento ». Al termine delle operazioni di ripristino dell'efficienza l'imbarcazione è ripartita con l'obbligo di eseguire monitoraggi i cui risultati saranno valutati dall'Autorità marittima e dall'ente tecnico prima di autorizzare futuri approdi nel porto di Venezia.