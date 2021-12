Natale a Jesolo col presepe di ghiaccio più grande d'Italia

JESOLO - A Jesolo non solo mercatinio ma anche il presepe di ghiaccio più grande d'Italia. E' l'opera realizzata in piazza primo Maggio che verrà inaugurata oggi, 4 dicembre. Si tratta di un'esposizione unica nel suo genere composta da una quindicina di statue a grandezza naturale, plasmate da circa 10 tonnellate di ghiaccio dalle abili mani degli scultori dell'accademia Italiana Ghiaccio Artistico.

La Natività, i magi, i pastori e tutti gli altri personaggi trovano spazio in una teca refrigerata di 65 metri quadrati, con un fronte lineare di 14 metri, mantenuta ad una temperatura interna di -12 gradi.A questa gelida temperatura ha lavorato il team di scultori guidato da Francesco Falasconi, maestro intagliatore che ha al suo attivo numerosissimi riconoscimenti e che ha formato una squadra di artigiani che si sono esibiti in diversi luoghi d'Italia.

Tra gli artisti Francesco Carrer e Matteo Renato. «Siamo felici dice l'assessore al Commercio, Alessandro Perazzolo -di ospitare questa nuova iniziativa nel Centro storico di Jesolo, pensata e realizzata in sinergia con il distretto del commercio e in stretta collaborazione con tutti gli operatori commerciali. In questo periodo è importante accogliere i nostri ospiti non solo al Lido ma anche a Jesolo Paese».