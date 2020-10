VENEZIA - La nuova autorità per la laguna è realtà. A stabilirlo è il decreto Agosto approvato ieri sera alla Camera che all’articolo 95 sancisce al primo comma l’istituzione dell’ Autorità per la laguna di Venezia. Un modo per sciogliere il nodo delle misure a salvaguardia della città e della sua laguna, ma anche per mettere una pietra tombale su quello che era il Consorzio Venezia Nuova. Si ripristina così l’ex Magistrato alle acque con più competenze, funzioni e personale, dato che saranno assunte circa un centinaio di persone, spiega il deputato dem Nicola Pellicani: «Sarà costituita la società in house composta dagli ex dipendenti del Consorzio e della Comar, auspico anche di Thetis».

All’autorità, si legge nel secondo comma: «Sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna». E tra i compiti ci saranno quello di progettare e gestire gli interventi di salvaguardia lagunare, vigilare sulle opere pubbliche, gestire la tutela del demanio marittimo, emettere ordinanze, riscuotere le tasse dei canali di competenza statale e regolare la navigazione in laguna. Ad esclusione però delle zone di pertinenza del Porto e dei canali interni alla città, tema caro al sindaco Luigi Brugnaro, che più volte aveva ammonito sul rischio che Roma si appropriasse delle decisioni cittadine. Tra le decisioni di pertinenza della nuova autorità ci sarà anche il capitolo Mose, compresa la sua gestione e manutenzione per i quali arriveranno 40 milioni all’anno da Roma fino al 2034, ha reso noto Pellicani. In questo modo si dovrebbe arrivare alla copertura dei costi fissi, stimati in circa 100 milioni l’anno, visto che il personale verrà assunto tutto nella Autorità e nella società strumentale del Mose,

«Si chiude finalmente un pezzo di storia che aveva ferito e umiliato la città», afferma il deputato del Pd. Ma Alex Bazzaro, deputato della Lega e neoconsigliere comunale non la prende bene: «Il Governo ha posto la questione di fiducia che ha azzerato ogni dibattito, in commissione il dibattito è stato sterile, rimaneva l’ordine del giorno, con cui speriamo ci sia un impegno a consultare Comune e Regione prima di decidere. Come Lega votiamo no alla fiducia, da veneziano è un no due volte. Non si capisce perché si debba decidere a Roma una variabile che riguarda Venezia». Se dal Pd si plaude alla definizione di un organo che dopo molti anni è stato creato, ora una delle problematiche sarà la gestione del Mose: «Abbiamo creato -prosegue Pellicani - il soggetto che da anni si chiedeva, è un passo avanti: intanto in previsione che i cantieri chiudano il 31 dicembre 2021, il Mose si alzerà oltre i 130 centimetri di acqua alta, poi si era detto in passato, senza scriverlo, di 120, ma è da stabilire». Per Bazzaro la decisione non è coerente con le necessità lagunari: «Il problema riguarda anche il porto, che potrebbe trovarsi con cento giorni di chiusura. Ribadisco: com’è possibile che si decida a Roma un problema strettamente veneziano? E poi, sui 40 milioni, fino all’altr’anno si diceva che la manutenzione sarebbe costata cento».

A commentare la nuova creatura è stato anche Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio: «Un obiettivo raggiunto rapidamente, nel quale come Governo abbiamo creduto, lavorando con determinazione. Si realizza così una nuova governance per la laguna. Uno strumento operativo che guarda al futuro e valorizza questa città speciale». Il Pd esprime soddisfazione e guarda oltre: «L’autorità avrà una forma trasparente, non vogliamo rifare il vecchio Consorzio con gli “amici degli amici” e delle cricche. Sarà garantita l’occupazione dei lavoratori e, come prossima sfida, ottenere la continuità di risorse per far fronte alla manutenzione di una città fragile come Venezia, oltre a istituire il Centro Internazionale sui Cambiamenti Climatici». Rammaricato ancora Bazzaro: «L’opera sarà anche nazionale, ma la laguna è veneziana, se poi noi fossimo maggiormente capaci di fare lobby per la città, allora saremmo in grado di portare molti soldin qui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA