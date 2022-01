VENEZIA - I Nas chiudono il drive through della Set, Servizi emergenza territoriale, all'aeroporto Marco Polo. Non per problemi di natura sanitaria o igienica, ma perché manca la prescritta richiesta di autorizzazione al Comune e all'Ulss di riferimento, la 3 Serenissima. Lo stesso è accaduto al Catullo di Treviso, gestito dalla stessa società di Verona - che lavora anche all'aeroporto scaligero - da dove filtra l'ottimismo di poter riaprire già nei prossimi giorni. Intanto, all'interno dell'aerostazione di Tessera continua però a operare l'altro punto tamponi gestito in collaborazione dal Centro di Medicina e l'ospedale classificato Villa Salus sul Terraglio.



IL TENDONE

Anche alla postazione di Set si accede restando seduti in auto. Si trova al parcheggio P4 a circa 400 metri dal terminal ed era operativa da mesi. «Abbiamo creduto, in assoluta buona fede - spiegano dalla società - che tutti gli aeroporti sotto l'egida di Save, quindi anche Venezia e Treviso, potessero essere accomunati dalla stessa autorizzazione rilasciata per operare nell'aeroporto di Verona. Non è così, i carabinieri del Nas ci hanno contestato il fatto che operiamo fuori dal sedime aeroportuale. Ma in questo modo si gioca sui dettagli. Non stiamo parlando di accuse relative a mala sanità o abusivismo». Perché, viene sottolineato dalla struttura, «nulla è stato trovato da ridire sulla struttura o sui sistemi di gestione delle refertazioni o sulle registrazioni e nemmeno sulla pulizia, semplicemente perché è tutto in regola. Hanno eseguito un controllo approfondito, hanno verificato pacchi di documentazione».

Set si è subito attivata per sistemare le carte che mancano per avere il doppio via libera dell'amministrazione comunale e dell'azienda sanitaria. «Parliamo di irregolarità amministrative che i Nas hanno segnalato in procura. Verrà aperta un'inchiesta e, a quel punto, capiremo anche l'entità della sanzione - fanno sapere dalla società - Resta il fatto che siamo amareggiati. Abbiamo lavorato tanto per dare il nostro piccolo contributo nella gestione della pandemia».

I tamponi processati dalla Set a Tessera sono migliaia: la postazione si è confermata come strategica per la campagna di screening, soprattutto nel periodo in cui la richiesta è sensibilmente aumentata. Più ancora ne sono stati messi a segno al Canova di Treviso dove, a differenza del Marco Polo, non ci sono altri punti per sottoporsi allo screening: circa 4.500 quelli eseguiti solo a dicembre dopo la riapertura dello scalo. «Siamo amareggiati, dopo tanti anni di lavoro fatto bene dobbiamo affrontare un problema del genere, nato dalla buona fede, non certo per ingannare qualcuno o per fare sotterfugi - concludono dalla Set - Abbiamo dato una mano nel nostro piccolo nella gestione della crisi pandemica e adesso sembra di tornare al punto di partenza. Con la fiducia di ripartire tra qualche giorno».



NUOVO DRIVE THROUGH

Sono in corso gli ultimi preparativi per l'apertura, prevista per mercoledì, della nuova postazione dell'Ulss 3 a Favaro, sul parcheggio scambiatore al capolinea del tram.. Andrà ad affiancarsi a quello di piazzale Giustiniani: l'azienda sanitaria si riserva di valutare i flussi per poi decidere se lasciare qui aperte entrambe le attuali linee o una sola. Questa nuova postazione per Mestre e la terraferma si aggiunge a quella di San Basilio a Venezia e a quella al porto di Chioggia.