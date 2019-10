Narcotrafficante ricercato in mezzo mondo arrestato a Venezia

​VENEZIA - Un cinquantenne romano, destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità statunitensi su richiesta della Drug Enforcement Administration, per traffico di stupefacenti e riciclaggio, è stato bloccato oggi dalla Polizia a Venezia. È ritenuto un personaggio di rilievo di un'associazione per delinquere che avrebbe riciclato centinaia di migliaia di dollari provento del narcotraffico tra gli Usa e il Messico. L'uomo, a Venezia in vacanza, aveva preso alloggio presso un hotel del centro storico dove è stato rintracciato, perquisito e arrestato, per essere poi portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA