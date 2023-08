Muzzana. Un'auto gli taglia la strada, poi il volo con la moto e lo schianto: padre di famiglia muore a 37 anni

MUZZANA - ​Un'auto gli taglia la strada, il volo con la moto e lo schianto: padre di famiglia muore a 37 anni. L'auto che non gli dà precedenza e lui con la moto si schianta: una trentasettenne di Portogruaro perde la vita.

Derek Bozzato, 37 anni residente a Lugugnana di Portogruaro è deceduto nel terribile impatto. È accaduto verso le 19.30 in via Variante, nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano.

La dinamica

In sella alla sua Kawasaki Ninja stava proseguendo lungo la Statale quando, dalla laterale, è sopraggiunta un'auto condotta da una donna. L'automobilista non avrebbe concesso la precedenza e il giovane di Portogruaro si è schiantato volando in mezzo alla strada. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e la forza pubblica. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione, ma per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.