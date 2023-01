MUSILE - Stangata alle auto non revisionate. Sono stati ben 891 gli automobilisti che sono stati multati dalla polizia locale di Musile nel corso del 2022 per il mancato controllo del veicolo, obbligatorio ogni due anni. Non solo, altre 56 persone sono state sanzionate perché alla guida di una vettura priva di assicurazione. La situazione, preoccupante per le conseguenze in caso di incidente, è emersa dai dati riferiti dalla polizia locale di Musile in occasione dell'illustrazione annuale dell'attività svolta dal Distretto Ve2A, di cui fanno parte anche i Comuni di San Donà e Noventa.

SULLA STRADA

Migliaia i verbali per infrazioni al Codice stradale stilati lo scorso anno dai sei agenti in forze al Comune di Musile, guidati dalla comandante Sabrina Spitaleri. Tra questi, oltre a diverse multe per eccesso di velocità, qualche sanzione per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, ci sono stati anche 180 casi di inosservanza della segnaletica stradale, soprattutto dei mezzi pesanti transitati su alcune strade in cui non potevano passare. Nel corso dell'anno, la polizia locale è intervenuta su 17 incidenti avvenuti a Musile, di cui 10 con feriti con prognosi superiori a 40 giorni, registrando inoltre quattro situazioni di fuga dopo uno scontro. Ritirate anche 31 carte di circolazione e una patente.

Su indicazione dell'autorità giudiziaria, gli agenti di Musile hanno poi eseguito 88 operazioni, comprese 36 notizie di reato con 15 persone indagate e una arrestata. E hanno svolto 250 controlli su segnalazioni dei cittadini. «La sicurezza è da sempre una priorità di questa amministrazione - commenta la sindaca Silvia Susanna - e il resoconto dell'attività della polizia locale ci rende orgogliosi dei risultati raggiunti. L'operato della comandante Spitaleri e di tutti gli agenti è encomiabile e a loro va il ringraziamento della nostra città per l'impegno quotidiano, oltretutto in questi anni difficili».

PIÚ TELECAMERE

Sul fronte della sicurezza, è stato aumentato in città il sistema di videosorveglianza, con 10 telecamere in più installate nel 2022, arrivando così a 58 dispositivi collocati oggi sul territorio. «L'attività svolta dalla polizia locale è molto complessa - sottolinea la comandante Sabrina Spitaleri -. Gli agenti informano, educano, regolano, sanzionano e difendono i più deboli da grandi e piccole prevaricazioni, ritagliandosi quello spazio di fiducia e di credibilità indispensabile perché il proprio lavoro sia efficace per la sicurezza e per la tranquillità sociale».

Durante la presentazione dell'attività svolta nel 2022 la comandante Spitaleri ha ottenuto l'onorificenza per i 25 anni di attività di comando. L'ispettore capo Anusca Feletto e l'agente Luca Paternoster hanno ricevuto invece un elogio per aver individuato ed arrestato un ladro seriale di biciclette. Tutti gli operatori del comando sono stati insigniti del riconoscimento della Regione per l'attività svolta nell'emergenza Covid.