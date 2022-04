MUSILE - Se n'è andata una delle storiche maestre di Musile, che ha insegnato a generazioni di bambini della città. Paola De Faveri, per tutti la maestra Paola, è deceduta martedì, a 66 anni, in seguito a una lunga malattia, dopo essere andata soltanto tre anni fa in pensione.



IL CORDOGLIO

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio a Musile, tra i tanti genitori che hanno avuto modo di apprezzarla come docente, tra i numerosi alunni che le erano molto affezionati e tra i colleghi, con i quali era sempre disponibile alla collaborazione e alla condivisione. La maestra Paola aveva iniziato ad insegnare nel Circolo didattico di Jesolo e successivamente era stata trasferita alla scuola elementare di Musile, suo paese natale, dove ha insegnato per tanti anni. «Ha dedicato la sua vita alla scuola - ricordano con affetto i colleghi insegnanti - Ha visto passare intere generazioni di alunni, aiutandole a crescere e insegnando loro contenuti e valori. Ha svolto il suo lavoro con passione, dedizione, professionalità e pazienza». Era andata in pensione a settembre 2019 e allora, insieme ad altri docenti neo-pensionati, era stata premiata dal sindaco Silvia Susanna in Consiglio comunale. Nonostante avesse lasciato l'insegnamento, aveva comunque voluto mantenere il legame con gli allievi della sua scuola, diventando autista del pedibus, un servizio che ha svolto con entusiasmo. Pochi mesi dopo però è stata colpita da una grave malattia, che ha combattuto tenacemente, affidandosi a tutte le terapie, dimostrando una grande forza d'animo che riusciva a trasmettere a tutti coloro che aveva vicino. I funerali della maestra Paola De Faveri saranno celebrati oggi, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Musile. Lascia gli zii Giuseppe con Luciana e i cugini.