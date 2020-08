L'auto vola nel fosso e finisce con le ruote all'aria: gli occupanti rimangono intrappolati

MUSILE DI PIAVE - Schianto frontale tra auto a Musile, una si cappotta e vola nel fosso. I soccorritori sono intervenuti poco dopo le 14 sulla strada Metropolitana 51, lungo via Piave a Musile, per le persone rimaste incastrate negli abitacoli. Il botto è stato particolarmente violento, tanto che una delle due auto coinvolte è finita nel fosso laterale con le ruote all'aria. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di San Donà e dei colleghi di Treviso. Con loro anche i sanitari del 118. Pare che all'origine dello schianto , in prossimità dell'incrocio tra le vie Piave e Intestadura, vi sia una mancata precedenza. Il traffico è rimasto bloccato per permettere le operazioni di soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA