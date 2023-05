MUSILE - Un profondo dolore ha sconvolto la comunità di Croce, in lutto per la scomparsa della giovane mamma di due adolescenti. In seguito ad un tumore scoperto solo di recente, Alessia Nardi Lessi, di 48 anni, è deceduta l'altro ieri all'ospedale di San Donà, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia, a cui aveva dedicato tutta la sua vita, il marito Beppino e soprattutto i suoi due amati figli, Giacomo, di 16 anni, e Giada di 13.

DIETRO IL BANCONE

Originaria di Roma, ma da molti anni residente in Veneto tanto da aver ormai perso anche il suo caratteristico accento romanesco, Alessia Nardi si era sposata a Musile con Beppino Lessi, titolare del bar "L'incognita" di via Argine San Marco, nella frazione di Croce, ed era andata ad abitare accanto al locale. Il marito Beppino, con la sua attività di gestore del bar del paese, è molto conosciuto nella località e tanti frequentano il suo locale anche da Musile e dai paesi vicini. Spesse volte anche la moglie Alessia, pur essendo casalinga e privilegiando l'impegno di dedicarsi ai figli, si recava nel bar a dare una mano a Beppino. Tanti apprezzavano la simpatia del marito e intrattenevano rapporti amichevoli anche con la signora Alessia, aperta e disponibile a scambiare qualche parola con gli avventori. La sua vicinanza ai suoi figli l'aveva portata anche alla nomina come rappresentante di classe nell'istituto Scarpa-Mattei di San Stino, frequentato dal figlio Giacomo.

IL CORDOGLIO

La sua scomparsa ha suscitato profondo compianto tra le tante persone che l'avevano conosciuta. Centinaia i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari, già poche ore dopo che la sua morte, espressi anche tramite i social. I funerali di Alessia Nardi Lessi saranno celebrati venerdì, alle 16, nella chiesa parrocchiale "Invenzione della Santa Croce", nella frazione di Croce.