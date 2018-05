Disperate grida d'aiuto: donna di 36 anni annega di notte nel Piave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSILE - Una donna di 36 anni è stata trovata priva di vita nel Piave. L'allarme è scattato ieri notte a, non distante da un bar. La 36enne avrebbe chiesto aiuto dopo essere finita dentro il fiume.Sul posto sono intervenuti Suem e carabinieri di San Donà. Il recupero del corpo privo di vita della donna è avvenuto attorno all'una di notte. Al momento, non si esclude l'ipotesi di un gesto estremo compito dalla donna, anche perchè non sono stati trovati segni di lesioni particolari.