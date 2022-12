Musile di Piave, scoperto l'appartamento della droga: dagli ovuli di eroina alla marijuana. Arrestati i 3 inquilini

MUSILE DI PIAVE - Musile di Piave, blitz in un appartamento: trovati ovuli e dosi di eroina e cocaina e un sacchetto di marijuana. Arrestati i 3 inquilini. Nella mattinata di venerdì 2 dicembre 2022, i carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R di San Donà di Piave delegati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare, emesso nei confronti di un 34enne nigeriano del luogo, una 27enne connazionale residente nel padovano ed un 24enne, sempre nigeriano, residente in provincia di Palermo.

Al termine delle perquisizioni, gli indagati sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'appartamento perquisito è risultato occupato dai tre arrestati. All'interno sono stati trovati: 125 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi ed ovuli, un etto di sostanza stupefacente del tipo eroina anch’essa divisa in dosi ed ovuli e 25 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana contenuti in un sacchetto di cellophane.

Oltre allo stupefacente sono stati rinvenuti e sequestrati quasi duemila euro in contanti in banconote di vario taglio ritenuti presunto provento dell’attività illecita. L’attività trae origine da una serie di sequestri amministrativi per uso personale di stupefacenti effettuati nel corso dell'anno a carico di un 39enne di Musile di Piave, un 41enne di San Donà di Piave ed una 39enne di Eraclea (VE), sostanze risultate dall’attività investigativa presumibilmente cedute da uno degli indagati nel sandonatese.

Gli arrestati sono stati condotti presso la circondariale di Venezia-Santa Maria Maggiore e la casa di reclusione femminile di Venezia-Giudecca su disposizione dell’Autorità Giudiziaria lagunare che ha diretto le indagini.