Musile di Piave, cammina sui binari e viene travolto dal treno: 40enne gravissimo in rianimazione

MUSILE DI PIAVE - Cammina sui binari a Musile di Piave e viene travolto dal treno: 40enne gravissimo in rianimazione. Ieri sera, mercoledì 23 novembre, un 40enne di nazionalità bengalese stava camminando lungo i binari, ancora ignoto il motivo. Travolto dal treno è stato trasportato d'urgenza in rianimazione all'ospedale dell'Angelo a Mestre.

L'uomo con politrauma è stato sedato e si trova in prognosi riservata, le prossime 48 ore saranno fondamentali. Le generalità del 40enne non sono note. In corso le indagini sulla dinamica.