Coronavirus, chiude la discoteca Il Muretto di Jesolo: "La stagione 2020 finisce qui"

JESOLO - Muretto di Jesolo, capitolo finale per la discoteca simbolo del litorale: su Facebook spunta l'annuncio di chiusura del locale dopo i guai per il mancato rispetto delle norme anti Covid relative agli assembramenti. Niente festa di Ferragosto e la stagione 2020 della discoteca finisce qui.

Chiude il Muretto di Jesolo

Tuttavia il “clima” di avversione e di attacco mirato creatosi nei nostri confronti ci impedisce di svolgere il nostro lavoro. Ciò è grave ed intollerabile e ci riserviamo sin d’ora ogni opportuna azione nei confronti di coloro i quali, con valutazioni superficiali, pretestuose ed ingiuste hanno di fatto impedito il libero svolgimento di una attività produttiva. È bene ricordare che la nostra attività imprenditoriale crea indotto e occupazione per il nostro territorio. Siamo delusi e stanchi di dover constatare che Il nostro senso di responsabilità debba sostituirsi alle Autorità competenti che appaiono solo in grado di reprimere la libera impresa. Per quanto sopra riportato la stagione 2020 de Il Muretto si conclude oggi.

Tito e Marco.

È con grande dispiacere e disappunto che ci vediamo costretti ad annullare la serata di Sabato 15 Agosto in cui era... Pubblicato da Il Muretto - Official Page su Giovedì 13 agosto 2020

Muretto, il video dello scandalo

