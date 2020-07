Al Muretto la serata finisce all'alba ammassati sotto la consolle del dj

JESOLO – La serata era iniziata nel migliore dei modi, con il distanziamento tra il pubblico e uso della mascherina. Ma all’alba la situazione è radicalmente cambiata, come dimostra un video postato in rete. A finire nell’occhio del ciclone è la discoteca Il Muretto che sabato notte ha ospitato il dj Marco Carola, tra i più conosciuti al mondo. Con le ultime canzoni tutti hanno ballato vicini, senza mascherine e distanziamento importi dalle norme anti-Covid. Inevitabili le polemiche. «Abbiamo fatto controlli rigorosi – spiega il titolare Tito Pinton – come tutti gli organi preposti ci hanno riconosciuto. Forse verso mattina, qualcuno si è fatto prendere dall’euforia ma è stata la gente a scegliere di fare aggregazione. Però non capita solo da noi, sono situazioni che avvengono ovunque».

IL VIDEO GIRATO ALL'ALBA AL MURETTO

