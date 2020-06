© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIDO DI VENEZIA. Questa è la situazione in cui si trova il litorale del Lido negli ultimi giorni. In quest'estate post Coronavirus, con molte spiagge dell'isola ancora chiuse, i Murazzi sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per i veneziani e i turisti. Nel corso di questa settimana tuttavia l'ambita spiaggia è stata presa d'assalto da una grande quantità di alghe ed è subito allarme. Tante le proteste di cittadini e di bagnanti che richiedono di smaltire le alghe e riportare così la spiaggia alla normalità.. La vegetazione marina prolifera a causa delle temperature in rialzo e , complice la corrente, si sta depositando sulle spiagge veneziane.La grande quantità di alghe è dovuta al processo di eutrofizzazione, il fenomeno che vede l'accumulo di sostanze nutrienti nel mare causando il proliferare della vegetazione marina. Questo è ancora più forte nella Laguna, per via delle sue acque poco profonde che comportano una maggiora stagnazione di queste sostanze. I disagi non sono solo per i bagnanti, costretti a convivere con un bagnasciuga sporco e poco agevole e con un cattivo odore, ma anche per i pesci, che si trovano in acque con meno ossigeno disponibile. L'allarme alghe non è una novità per la Laguna. Da molti anni le spiagge veneziane sono colpite da questa emergenza che crea disagi per i cittadini, turisti e i proprietari di ristoranti e stabilimenti. «E' davvero un disagio da molto tempo. Tutto dipende da quanto è grosso il mare. Quando è brutto tempo il mare si ingrossa e la corrente porta le alghe sulla spiaggia. Speriamo di avere degli aiuti. Lo smaltimento di queste alghe è davvero dispendioso. I bagnanti sono molto infastiditi per via dell'odore, bisogna accatastare le alghe e coprirle con dei teloni, raccontano Antonio ed Enrico dello stabilimento Kuyaba. Vertias precisa le sue competenze. «Non ci occupiamo dello smaltimento di alghe e legni in quanto le indicazioni del Comune che ci ha affidato il servizio per la pulizia di tutte le spiagge sono relative solo allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uomo come plastica e vetro., ha dichiarato Riccardo Seccarello di Veritas.