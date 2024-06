VENEZIA - Più di un terzo di tutti gli oggetti sequestrati lo scorso anno dalla guardia di finanza perché ritenuti non conformi agli standard di sicurezza erano in vetro. Ben 12mila 714, infatti, sono stati gli articoli complessivamente sottratti al mercato perché risultavano fasulli e danneggiavano la reputazione del vetro di Murano e del "made in Italy" in generale. Ovviamente, si tratta di pezzi che erano marchiati con il generico Murano Glass senza le etichette che ne certificano l'origine effettiva. E infatti erano vetri di produzione neppure italiana. Lo stesso si era verificato con un sequestro di oltre mille perle di vetro, anche queste spacciate per oggetti di Murano, rinvenute in aeroporto e provenienti dall'Estremo Oriente.



Lo ha rivelato il generale Riccardo Rapanotti, comandante regionale della guardia di finanza durante la presentazione di una mostra proprio sul vetro di Murano in corso a palazzo Corner Mocenigo a San Polo, sede delle Fiamme Gialle.

Oltre al generale, all'incontro sono intervenuti i rappresentanti e referenti in materia della Regione del Veneto, del Comune (tra cui l'assessore Sebastiano Costalonga), della Camera di Commercio, della Confartigianato e del Consorzio Promovetro Murano oltre ad esperti legali.

Proprio a questo proposito, Rapanotti ha evidenziato come le operazioni per proteggere il patrimonio culturale del vetro di Murano siano state intensificate. Le contraffazioni e la concorrenza sleale sono sempre dietro l'angolo e tanti oggetti in vetro in commercio anche in città, purtroppo, non sono prodotti a Murano.

IL MARCHIO IGP

«Il marchio Vetro Artistico Murano ha aiutato le aziende di Murano sin dal 2001 - ha spiegato il presidente di Promovetro, Luciano Gambaro -nel contrastare la concorrenza sleale, dimostrando la bontà e l'utilità di questo strumento e ci aspettiamo che il nuovo Igp non deluda le aspettative. Questo marchio è e continua ad essere uno strumento molto utilizzato dalle aziende muranesi. Lo dimostrano gli oltre 5 milioni di contrassegni distribuiti alle aziende».

«Stiamo già lavorando insieme a Promovetro sulla documentazione da presentare agli uffici ministeriali - ha chiuso il direttore di Confartigianato Matteo Masat - in quanto tutti, Europa compresa, si aspettano che il vetro di Murano venga da subito tutelato dal marchio Igp».