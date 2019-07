Vetro a Murano, controllo negli impianti: 14 chiusi. Sequestri, multe e rifiuti pericolosi

MURANO (VENEZIA) - Sono statinel monitoraggio del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia insieme ai tecnici del Servizio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia, Arpa Veneto, Ulss 12 ed Agenzia delle Dogane, coordinati dalla Procura della Repubblica.Ilera stato avviato nel 2018, a tutela dellaed in particolare della. Sono stati complessivamente 89 i controlli ad impianti produttivi di cui; sequestrate 4 aree dell'estensione complessiva di mq. 11.075, adibite a deposito incontrollato dioltre a 15.605 kg di rifiuti speciali e pericolosi non regolarmente avviati a smaltimento.L'indagine si è sviluppata in un preliminare studio sugli insediamenti presenti sul territorio, del loro ciclo produttivo, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate e delle relative prescrizioni. Successivamente sono stati effettuati i controlli sul campo, con prelievi finalizzati all'analisi dei campioni di minerale e verifica della conformità ed efficienza degli impianti di abbattimento delle emissioni. I finanzieri hanno verificato anche il rispetto delle procedure di produzione e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, come i fanghi derivanti dal processo di rifinitura dei manufatti e le ceneri e la calce derivanti dal processo di abbattimento delle emissioni in atmosfera.I risultati delle analisi di Arpav sulla qualità dell'aria a Murano, nell'anno 2018, hanno evidenziato che la presenza di piombo, arsenico e nichel è risultata inferiore ai rispettivi valori limite ed obiettivo;, evidenziando però una media annuale inferiore del 56% rispetto al 2017; è la conferma dell'efficacia del lavoro effettuato dalla Procura e dalle Istituzioni interessate, che hanno collaborato in perfetta sinergia, mettendo in campo le rispettive specifiche professionalità e competenze.