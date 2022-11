MURANO (VENEZIA) - Una maggior produzione di energia nazionale che sarà diretta ai settori di eccellenza del Made in Italy maggiormente gasivori. Parola del ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso dopo l'approvazione del decreto legge Aiuti Quater, precisando che «l'anticipo del gas che consentirà di fronteggiare a prezzo calmierato l'emergenza energetica è diretto ai settori d'eccellenza, nello specifico del vetro, alle vetrerie di Murano per esempio, e al settore della ceramica e quindi a Sassuolo, ma anche al Veneto al settore della carta a Fabriano e Verona, al settore della siderurgia che è il pilastro su cui si regge il sistema industriale italiano».



GIUDIZI POSITIVI

Soddisfatti i vetrai di Murano per l'attenzione del Governo verso il distretto e la sua produzione artistica, che in questi mesi è stata messa a dura prova dagli spropositati aumenti delle bollette del gas e che è riuscita a sopravvivere grazie agli aiuti della Regione e del Governo. «Ottima e celere l'attenzione del Governo, che interverrà per calmierare i prezzi del gas per le aziende e le imprese ultra-energivore come quella del vetro - afferma il segretario di Confartigianato Venezia, Matteo Masat - Speriamo che le intenzioni si concretizzino nell'immediato con stanziamenti e cifre certe. Purtroppo la crisi di questo settore non è solo drammaticamente occupazionale, ma vista la delicatezza del comparto e la sua strategicità nell'ambito vasto del made in Italy nel mondo, si tratta di una vera e propria emergenza per un settore unico nel suo genere e riconosciuto ed esportato in tutto il mondo». Occorre, annota Masat, che al più presto siano erogati altri finanziamenti ad hoc perché le imprese devono giornalmente sobbarcarsi i prezzi delle bollette, restando in balia della speculazione. Intanto a settembre il 70% dei forni delle vetrerie non è stato riacceso per l'incognita costi, «con il gas che ad agosto era a 2 euro e 80 centesimi al metro cubo a settembre a 2 euro e ad ottobre a 90 centesimi» annota il presidente di Promovetro Murano, Luciano Gambaro, che oltre al ministro ringrazia anche le parlamentari Martina Semenzato e Giorgia Andreuzza per la grande attenzione al vetro artistico.



LA CATEGORIA

«Il problema di fondo conclude Andrea Della Valentina, presidente del settore Vetro Artistico di Confartigianato - rimane l'incertezza quotidiana: giorno per giorno non sappiamo che prezzi potrà raggiungere il gas e quindi diventa un'incognita pianificare anche nel medio periodo il lavoro, che non manca, ma a certi costi dell'energia è insostenibile».