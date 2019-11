VENEZIA - Chiusura temporanea del ponte tra fondamenta Serenella e calle San Cipriano a Murano per la rottura di parte dei sostegni lignei sotto l'arcata del ponte, constatata dal Pronto intervento tecnico di Insula Spa. Il ponte è quello che congiunge fondamenta Serenella e calle San Cipriano a Murano. L'ordinanza è stata emessa vista la situazione di pericolosità per i pedoni. Il ponte resterà chiuso al traffico pedonale fino al termine degli interventi di messa in sicurezza delle strutture.

