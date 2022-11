VENEZIA - In una chiesa strapiena di parenti, amici e conoscenti si sono svolti sabato alle 13.30 ora di Los Angeles (in Italia erano le 22.30) i funerali di Andrea Bullo e Marco, 59 e 13 anni, morti tragicamente la notte del 2 novembre a seguito di un pauroso incidente causato da un autista ubriaco che colpendo, l’auto di Andrea, originario di Murano ma da decenni residente in California, l’ha fatta esplodere uccidendo sul colpo padre e figlio nell’auto completamente distrutta dalle fiamme.

ON LINE

La cerimonia è anche stata trasmessa in diretta nel canale Youtube dando la possibilità di essere a loro modo presenti a coloro che si sono collegati da ogni parte del mondo (circa 1300 persone) e specialmente da Murano, dove Andrea era nato e vissuto da giovane, figlio di Ennio maestro dell’arte vetraia, e di Tina. Un modo nuovo di far partecipare gli amici e coloro che non avevano la possibilità di essere presenti fisicamente.

A Los Angeles, invece, assieme alla moglie Ira con sua madre c’erano gli amici fraterni di Andrea, Rodolfo Costella e Monica, che si sono alternati nel pulpito ricordando con parole particolarmente commoventi l’amico da quarant’anni, conosciuto negli ambienti della ristorazione californiana. «Ho perso un fratello minore - Ha esordito Rodolfo - Ma come tutte le persone che amiamo sarà sempre parte di noi. Andrea era una persona che contagiava con la sua allegria e voglia di vivere chi lo conosceva. Il suo motto era “rilassati, non preoccuparti, bevi un bicchiere di vino”. Era nel suo dna di essere generoso e gentile. Ricordiamo il suo carattere leale, onesto e determinato quando necessario, che lo ha reso una persona speciale, a tutti, anche ai suoi clienti al Moonshadows, il ristorante che lui amava particolarmente, molti dei quali sono diventati amici.

«Negli anni - ha continuato Rodolfo - l’amicizia si è trasformata nel tempo in fratellanza e insieme abbiamo superato tempi difficili e preso decisioni importanti assieme all’altro amico fraterno e socio Franco. Andrea ci mancherai immensamente».

LA MOGLIE

Prima di Rodolfo aveva preso la parola Ira, l’adorata moglie da oltre vent’anni che con un coraggio invidiabile per chi si è trovato ad affrontare una tragedia così immensa come la perdita dell’unico figlio a solo tredici anni e del suo compagno che amava profondamente: «Ringrazio tutti voi che siete qui presenti - ha esordito Ira - a sostenermi e camminare attraverso in questo momento di dolore inimmaginabile. Andrea e’ stato un marito affettuoso e un padre amorevole. Mi ha amata incondizionatamente, e non ha mai cercato di cambiarmi. Mi ha sempre incoraggiato in qualsiasi cosa volevo fare. In ventidue anni non ci siamo mai coricati arrabbiati l’uno all’altra. Sono quella che sono oggi grazie all’incoraggiamento e all’amore di Andrea e Marco».

Quando Ira ha menzionato il nome del figlio Marco, tredici anni. non ha retto all’emozione e tra le lacrime ha continuato così: «Non avrei mai creduto di poter diventare mamma, ma grazie a Dio è nato Marco, ma non capisco perché la mia famiglia mi è stata portata via in questo modo, ma sono sicura che un giorno ci ritroveremo. Pregate per me per Andrea e Marco», ha concluso tra le lacrime Ira, chiedendo di pregare per lei e i suoi cari in italiano.

Dopo le struggenti parole di Ira era difficile scorgere tra le centinaia di persone in chiesa qualcuno che non avesse gli occhi lucidi. Dopo di lei e Rodolfo, la moglie di quest’ultimo, Monica ha ricordato commossa l’amico Andrea e il piccolo Marco, un bambino vivace e intelligente pronto sempre a far divertire tutti come il suo papà, sempre attivo, allegro e pieno di vita.