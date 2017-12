di Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSILE DI PIAVE -he ha fatto la terribile scoperta al risveglio., 32 anni, non dava più segni di vita. I sanitari arrivati rapidamente sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso e ora saranno gli esami a stabilire con certezza cosa è successo.Il dramma si è consumato all’, a Musile di Piave. Da qualche tempo la 32enne, ufficialmente residente a San Donà, viveva lì in una stanza assieme al compagno. I due si sono coricati; durante la notte l’uomo non si è accorto di nulla, alle 6 del mattino quando si è svegliato la Madiotto non respirava più.Sul posto anche i carabinieri di San Donà di Piave. Il decesso comunque sarebbe dovuto a case naturali: la giovane aveva già avuto dei problemi di salute.