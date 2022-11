Muore investito dal treno: caos sulla tratta Venezia - Milano

Il treno investe una persona tra Rezzato e Brescia, traffico in tilt sulla Milano-Venezia. È accaduto questa mattina, mercoledì 9 novembre, ma le conseguenze si sono protratte anche al resto della giornata. Per l'uomo investito non c'è stato niente da fare: è deceduto nell'impatto.

I treni Alta Velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Il solo treno FA 9721 Bolzano (8:45) - Milano Centrale (11:45) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 145 minuti.Treni direttamente coinvolti che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza superiori a 60 minuti: • FA 9724 Venezia Santa Lucia (10:48) - Milano Centrale (13:15) • FA 9723 Milano Centrale (11:45) - Venezia Santa Lucia (14:12) • FA 9727 Milano Centrale (12:45) - Venezia Santa Lucia (15:12) Il treno EC 37 Genève (7:39) - Domodossola - Venezia Santa Lucia (14:42) oggi termina la corsa a Milano Centrale alle ore 11:40. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FA 9723 in partenza da Milano Centrale alle ore 11:45 e in arrivo a Brescia alle ore 12:21, Desenzano alle ore 12:36, Verona Porta Nuova alle ore 12:58, Vicenza alle ore 13:25, Padova alle ore 13:44, Venezia Mestre alle ore 14:00 e Venezia Santa Lucia alle ore 14:12. Il treno EC 44 Venezia Santa Lucia (16:18) - Domodossola - Genève (00:03) oggi ha origine da Milano Centrale alle ore 19:20. I passeggeri in partenza da Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda e Brescia possono utilizzare il treno FA 9748 in partenza da Venezia Santa Lucia alle ore 16:48 e in arrivo a Milano Centrale alle ore 19:15 dove trovano proseguimento con il treno EC 44 che ne attende l'arrivo.