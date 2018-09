Madre di tre bimbi si accascia e muore a 31 anni, la stessa fine del marito

di Maurizio Marcon

SAN STINO DI LIVENZA - Da due giorni non si presentava al lavoro alla casa di riposo di Ceggia: l'hanno trovata morta in casa, accasciata a terra poco distante dal cellulare che forse ha tentato di raggiungere.Ka Diya Mchallal era una vedova marocchina di 31 anni, madre di tre figli tra gli 8 e i 12 anni. Probabilmente è stata stroncata da un infarto, come sei anni fa successe al marito.