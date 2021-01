MIRA - Un intervento al piede, poi la tragedia: è stato trovato morto nel suo letto d'ospedale Luigi Geretto, 72 anni di Mira, rinvenuto esanime al mattino dagli infermieri di Mirano, dopo un intervento chirurgico di routine perfettamente riuscito. Fatali forse i problemi legati al diabete di cui l'uomo soffriva. La tragedia risale a martedì: Geretto soffriva da tempo di diabete mellito, ma era in cura e regolarmente monitorato.

Come tutti i diabetici aveva difficoltà circolatorie agli arti inferiori, ma per il resto godeva di buona salute e non era ritenuto soggetto a rischio. Poco prima di Natale una lesione al quarto dito del piede sinistro lo ha portato in ospedale per essere operato: trattandosi di infezione, tipica della sua malattia, non rimaneva che amputare la falange infetta. L'intervento però non è stato ritenuto urgente e, complice anche l'emergenza Covid, il paziente è stato rimandato a casa. Quando l'infezione è peggiorata, estendendosi anche al quinto dito, l'anziano è stato riaccompagnato in ospedale e, otto giorni dopo, operato in anestesia locale: l'intervento è riuscito, ma i sanitari hanno deciso di tenerlo ricoverato alcune settimane, per trattare la ferita e abbassare i valori del diabete. Martedì la tragedia, con i famigliari di Geretto che, impossibilitati ad assisterlo in ospedale, hanno ricevuto la telefonata che comunicava loro il decesso.

Adesso moglie e figli vogliono sapere come possa essere accaduto: il referto parla di arresto cardiaco, ma i famigliari vogliono chiarire se alla morte del loro caro abbia concorso magari uno shock settico collegato all'infezione. I parenti si sono rivolti allo Studio 3A-Valore di Dolo, presentando un esposto alla magistratura. Del caso si occuperà la Procura di Venezia, che potrebbe disporre tutti gli accertamenti del caso per verificare le cause della morte ed eventuali responsabilità in capo al personale che ha seguito Geretto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA