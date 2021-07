Francesco muore all'improvviso a 41 anni ucciso da un'emorragia

PORTOGRUARO - «Il regalo più grande è dedicare il proprio tempo agli altri». Francesco Sclip, 41 anni, di Portogruaro, se n'è andato in punta di piedi per una emorragia. Lo scorso anno, in piena pandemia, aveva lanciato un post sui social con cui ribadiva il senso di donare un po' di tempo agli altri. Quello che lui non ha avuto. Già, perché Francesco si è spento sabato notte a Portogruaro per un malore improvviso. Era quasi mezzanotte quando la zia, che lo ospitava in via Giulia, si è accorta che il nipote stava male. Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha inviato i sanitari del vicino Pronto soccorso.

INDAGINI DEI CARABINIERI

Purtroppo ogni sforzo per salvare il 41enne, originario di Cinto Caomaggiore, è risultato vano. La salma è stata trasferita in obitorio a Portogruaro per le prime indagini dei carabinieri della locale Compagnia.

MORTE NATURALE

Gli investigatori, dopo aver sentito il magistrato di turno, hanno quindi appurato che il decesso non è per causa violenta. Di fatto a uccidere sarebbe stata un'emorragia cerebrale. Nessuna autopsia: è stato disposto solo l'esame autoptico per far luce sulla causa della perdita di sangue, affinché i medici possano trovare elementi che li aiutino nel loro delicato impegno per trattare episodi simili.

L'IMPEGNO PER GLI ALTRI

Francesco Sclip era una persona che non si tirava indietro per dedicarsi agli altri. Negli anni si è ritrovato a crescere velocemente, a volte magari sbagliando, forse per quella sua insicurezza che, tuttavia, lo aveva reso unico. Una personalità, la sua che era profonda sempre volta a guardare il prossimo, quello che purtroppo per lui si è fermato troppo presto.