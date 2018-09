di Renzo Favaretto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCORZE’ - Il dramma si è consumato in pochi attimi, sotto lo sguardo sgomento del padre, ieri mattina, verso le 4, in via Milano, a Scorzè., 21 anni compiuti lo scorso 26 luglio, è stata stroncata nel suo letto da un arresto cardiaco. Il padre Giancarlo, come hanno raccontato la zia e il fratello Davide, aveva sentito dei rantoli che provenivano dalla camera della ragazza. Sapeva che la figlia soffriva d’asma e si è alzato per prestarle aiuto. «Ha cercato di soccorrerla - racconta la zia Adriana - L’ha scossa ma Vanessa non si destava.