di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Avm ha “censurato” la pubblicità della mostra sui segreti e le torture di Venezia e ha chiesto agli organizzatori dell'esposizione a Palazzo Zaguri di cambiare la locandina del progetto pubblicitario, puntando su immagini meno forti. Sconcertata la societa “Venice Exhibition”, perchè il format distintivo dell’evento è già presente ovunque, soprattutto sui siti.Alla base però c’è una ragione di buon gusto e regolamentazione interna del gruppo che gestisce i mezzi pubblici: quello scheletro in gabbia, presente sulla grafica pubblicitaria, deve sparire. Dal 1 aprile la campagna pubblicitaria della mostra “Venice Secrets: Crime & Justice” a Palazzo Zaguri dovrebbe iniziare a vedersi sul Canal Grande. Luogo in cui, tra l’altro, si sono persi un piede e un braccio di un cadavere mummificato che sarà esposto proprio alla mostra. Il format pubblicitario che doveva comparire a bordo dei vaporetti è stato però bocciato da Avm. Intanto lunedì proseguiranno le ricerche subacquee per ritrovare gli arti della mummia e il traffico acqueo sarà bloccato