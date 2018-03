Mummia in Canal Grande, dopo due ore di immersione recuperato il braccio /Video

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Recuperato il braccio dello scheletro, ma il piede è rimasto sul fondale delUna vittoria a metà per la società Venice Exhibition che grazie alledi ieri pomeriggio è riuscita a ricomporre una parte delche era finito in acqua la settimana scorsa e sarà esposto, tra un paio di giorni, alla mostra suiIl cadavere mummificato del valore di 50mila euro resta quindi incompleto, senza il suo piede, e sarà esposto così alla mostra Venice Secrets: Crime & Justice a Palazzo Zaguri in campo San Maurizio. I due arti erano stati persi durante il trasporto acqueo ed è incompleto, così la società Venice Exhibition che organizza l'esposizione ha incaricato i sub dell'associazione Acquanauta di ritrovare le ossa sul fondale...